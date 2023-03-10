泛民初選案　區諾軒指楊雪盈輸初選仍出選　違計劃原意

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權一案，16人不認罪，今（10日）繼續在西九龍法院受審。區諾軒接受辯方大狀盤問時表示，起初籌劃初選時未有《港區國安法》，他已盡最大努力，採取措施避免法律風險。他又揭露，原來楊雪盈在初選落敗後，未有獲提名做替補人選之下，便逕自報名正式出選立會。區承認楊做法有違計劃原意。

區諾軒指出在港島區初選文件中，並沒提及戴耀廷所寫的《真攬炒十步 這是香港宿命》文章。辯方一度欲追問，這是否代表文章與整個初選計劃分開。控方關注「分開」的意思，辯方將問題改為上述文章是否初選一部分。但法官陳仲衡指出，「攬炒十步」是更大的計劃，問題應為初選是否文章內容的一部分，法官陳慶偉留意到此提問或會對辯方不利，造成反效果，辯方遂收回問題。

區續供稱，初選港島選區協議採取「靈童制」，即若有初選勝出者被政府取消資格，則由該人指定替補人選。以他所知，初選落敗的楊雪盈並無獲提名替補，但最後楊仍然報名出選立會。就着九龍西選區，區指初選協調會議中，戴耀廷曾介紹否決財政預算案的計劃，席間張崑陽表示會否決，但岑子杰稱社民連會支持全民退保，故反對這建議。其他與會者則沒表態。區形容這是戴「單向介紹」有關計劃。

案件編號：HCCC 69/2022