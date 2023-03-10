涉前年7.1禮賓府縱火　官待背景心理報告　21歲青年還押候判

2021年7月1日凌晨有人向禮賓府投擲易燃物，警方在場檢走多個石油氣罐及助燃劑，並於翌日在馬鞍山拘捕1名男疑犯，且在他家中搜出1本筆記，內載有包括行政長官、政府高官及立法會議員等25人的名字、地址及禮賓府的保安設備配置等。該男子今早(10日)於區域法院承認1項縱火罪，法官姚勳智決定先提取被告的背景及心理報告，被告須還押至3月31日判刑。

被告王俊彥(24歲)報稱於餐飲業任兼職，過往沒有案底。王被控於於2021年7月1日，在中環香港禮賓府，無合法辯解而用火摧毀或損壞屬於香港特别行政區政府的財產，即香港禮賓府範圍內近下亞厘畢道的植被。案情指案發當日凌晨1時許，4名在禮賓府站崗的執法人員聽到後山山坡傳來巨響，查看下發現小徑旁斜坡一幅約3米乘4米的植被起火，該處距離禮賓府主樓約50米，眾人最終將火撲熄並報案，現場亦發現6個燃燒過的石油氣氣罐及一些松節水罐，檢驗後認為是土製燃燒裝置殘骸，並在松節水罐檢出被告的指紋，及在附近鐵絲網找到一對手套並發現有被告DNA。

禮賓府外閉路電視紀錄發現被告早於6月27日連同1女子在禮賓府一帶視察並向閉路電視鏡頭拍照。案發當日凌晨，鏡頭亦拍到被告向該幅植被投擲土製燃燒裝置，其後裝置被引爆並起火，被告則逃走並乘巴士往馬鞍山住所。被告於翌日在住所被捕並承認當日有到過禮賓府。人員在被告的背包找到噴漆、打火機及火柴，且在房中找到一筆記內有25個人名，包括行政長官、政府高官及立法會議員，並載有其官邸及辦公地址。筆記亦載有被告視察禮賓府的情形及人員站崗位置等。人員在被告手機及家中電腦發現被告曾搜尋「爆炸香港」及「化學反應爆炸」等字眼。

案件編號：DCCC 557/2022