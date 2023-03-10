議員質疑公院通報機制有問題　醫管局承認長時間延誤不理想

近日多間公立醫院設施出問題，接連有手術燈及天花塌下等事故，惹起社會恐慌。有議員今日 (10日)在立法會衞生事務委員會，質疑院方未有即時向公眾公布，通報機制亦有問題。醫衞局回應指有些消息公布曾出現相當長的延誤，承認在部分情況下的訊息發布不理想，但強調現時社交媒體訊息轉發速度快，醫管局需時搜集資料才能公布事件。

議員陳凱欣日前提出函件，要求討論公立醫院設備的安全及保養檢查事宜。她指近日多宗事故都是有職員在網上發布相片，再由傳媒追問醫管局才揭發，局方的通報機制出現問題。當局回應指醫管局在發布部分事件時，的確有相當長的延誤，情況不理想。不過當局強調現時社交媒體發展快，「有時甚至比記者更快」，部分事件發生幾小時後，已經有人在社交媒體貼出涉事相片，而醫管局需時搜集證據後作出公布。

另外，醫管局會在1個月內檢查所有設施，而新成立的檢討委員會將於3個月內提交報告，當局會考慮及早將中期報告，交到立法會討論，而手術燈掉下在發布資料上並不理想，會另外撰寫報告。