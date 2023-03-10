政府擬修例引入非本地培訓護士　議員關注質素問題

香港醫護人手長年不足，嚴重影響醫護士氣。政府日前提出修訂《護士註冊條例》，以增加海外護士人手供應。惟多名議員今日(10日)在立法會衞生事務委員會上，關注如何確保海外護士的質素，並且關注當局到海外招攬醫生的進程。

修訂的《護士註冊條例》增設2種註冊或登記途徑，且均不論是否香港永久性居民，其中特別註冊護士途徑若在本港指明機構全職受僱滿一定年期，並獲僱主確認表現滿意，將獲在港正式註冊資格，而毋須通過執業考試。當局將就建議進行諮詢，並於年中向立法會提交《護士註冊(修訂)條例草案》。

議員邱達根指護士短缺情況十分嚴重，亦曾發生在手術中有醫生沒護士的情況，他舉例新加坡亦有很多非本地的醫護人員，關注當局會否到其他國家招攬醫護人才，以及在內地開設護士培訓學院等。政府回應指當局首步打算去英國招攬醫生，是因為本地學生到英國的留學並學醫人數較多，因此可以招募的年輕醫生應相對會較多。

議員陳永光關注修訂條例之後的成果，即能夠吸引到海外護士來港執業的數量。議員陳家珮提出應提以高誘因吸引海外醫護人手來港。政府回應指目標是越多越好，包括填補醫管局的護士人手缺口。當局又指香港的醫護薪酬相對英國是較有吸引力，但強調只有解決人手短缺的問題，才能解決目前公立醫院工作環境及工時長的問題。