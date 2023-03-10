「名勝世界壹號」以香港為母港今首航　下月起載客來往台灣

啟德郵輪碼頭疫後首次恢復接待遊客，名勝世界郵輪旗下的「名勝世界壹號」今日(10日)舉行首航儀式，亦是第一艘長期以香港為母港的郵輪。本月起暫以公海遊為主，下月起則將於每周特定日子舉辦目的地郵輪航次，接載旅客來往台灣高雄及澎湖，預計在4月至10月間，將有100班次營運。

名勝世界郵輪總裁吳明發表示，決定在香港開展業務和部署母港營運，是基於本港具有重要策略位置，作為郵輪樞紐及國際旅遊目的地的實力亦絲毫未減，加上亦鄰近中國重要市場，相信除本地客群，亦可吸引國際旅客，故公司對業務前景充滿信心。他續說，疫情過後，公司未曾把來港開展業務視為「挑戰」，反之視為「機會」，坦言疫情期間，不少人已很久未有外出，因而相信他們均希望可盡快到不同地方外遊。

名勝世界郵輪銷售助理副總裁薛泳荃表示，郵輪自下月起，將以高雄、香港作雙母港營運，今月起主要以2到3晚的公海遊航次為主，下月2日起則開展目的地郵輪航次，接載旅客來往台灣高雄及澎湖。她續指，今日首航的公海遊航次反應熱烈，共1,800個名額早於兩周前預訂爆滿；而隨着下月有多個長假期，公司亦已接獲了不少家庭查詢和報名，當中多為3至4人一團。旅發局總幹事程鼎一表示，已成功爭取至少16家郵輪公司今年重返香港，提供超過150個航次，標誌着香港重返國際郵輪的市場，旅發局將繼續爭取更多郵輪進駐香港。