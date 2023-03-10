三跑貪污案再多4工頭被控　涉收回佣共43萬　累計21被起訴

香港國際機場第三跑道項目涉貪污案，執法部門獲律政司進一步法律意見後，今日(10日)分案起訴分判商4名前「工頭」共29項罪名，即20項代理人接受利益、5項串謀使代理人接受利益及4項代理人索取利益。他們涉嫌向約40名索具裝配工、紮鐵工及木工索取及收受非法回佣共約43萬港元，以協助對方獲分判商聘用。4人已獲准保釋，以待下周二(14日)在西九龍裁判法院答辯。部門就相關調查累計控告21人。

案發時德鑄工程有限公司是第三跑道項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。4名被告分別為德鑄前索具裝配工人「工頭」廖賢民(62歲)、德鑄前紮鐵工「工頭」王曦(51歲)、德鑄前紮鐵工「工頭」葉應藍(40歲)及德鑄前木工「工頭」莫伯祥(62歲)。

相關執法部門於2021年起採取連串執法行動，打擊向「三跑」建築工人收取非法回佣的違法行為，早前已落案起訴17人，指他們涉嫌向逾25名建築工人收取非法回佣，其中11人認罪或經審訊被定罪，判囚最高10個月，另有5人尚待審訊，1人控罪獲控方不提證供起訴。