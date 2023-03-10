請人為名盜應徵者信用卡購物　詐騙集團4成員認盜竊候判

詐騙集團在網上刊登廣告聘請美容師，在面試期間盜取事主的信用卡資料，然後綁定不同電子支付平台購物，有18名受害者共35張信用卡資料被盜用，用作購買逾350萬港元財物。其中3男1女涉案人士早前被捕，被控盜竊及企圖盜竊等共35項控罪。4人今天（10日）於區域法院承認其中32項控罪，法官游德康在聽取辯方求情後，押後至3月25日判刑，當中除1人獲准保釋，其餘3人須還押。

4名被告依次是陳韞鍶（36歲、無業）、蔡祥曦（37歲、行政助理）、黃君瀚（28歲、無業）及馬學良（21歲、大學生）。他們的代表律師求情時均指，他們是因經濟原因犯案，只是被案件主腦控制的棋子，愚蠢地聽從指示行動，請求法官輕判。

案情指2020年10月6日至2021年5月19日期間，有人利用4間美容院聘請美容師並作面試時，要求18名求職者將個人財物存放在儲物櫃並到另一房間，期間盜取該些求職者的信用卡資料，並由在美容院工作的首被告將資料交予包括第2被告在內的其他人，再利用資料將信用卡加進包括第3及第4被告在內的犯案人士使用之手機的電子支付平台，去購買iPhone及禮品卡。犯案人共利用18名事主35張信用卡用作或企圖用作購物，共涉105宗交易，涉款逾350萬港元。執法部門於2021年5月19日監視眾被告的行動，並於他們嘗試買iPhone時拘捕第2至4被告。執法人員同時於美容院發現2名受害人正受培訓，她們其後發現信用卡被綁定到其他流動電話應用程式，並有人多次嘗試在購買多部 iPhone，首被告稍後亦於美容院被捕。

案件編號：DCCC 87/2022