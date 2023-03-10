政府公布消費券詳情　首期3千元4.16派發　餘額7.16發放

港府早前公布今年再派發電子消費券，5,000港元的消費券將分兩期派發，新來港人士亦可受惠，而透過不同入境計劃在港居住及來港升學的學生等人士可獲半額2,500港元消費券。政府今午(10日)公布消費券發放詳情，首期3,000港元將於4月16日派發，餘下的2,000港元將於7月16日發放，預計首期640萬名去年成功登記的市民會獲發今次的首期消費券。

當局表示，會先通過去年計劃的登記資料發放，6個指定儲值支付工具會新增1,000萬個個人戶口，商戶戶口則增逾19萬個。消費券的發放及收取、使用方法，以及適用範圍，與2022年消費券計劃的安排一樣。而消費券可用於所有本地零售、餐飲及服務業商戶，但不包括兌換現金。同時，市民在首期消費券不可更改電子支付工具，以便當局盡快發放；八達通須先用完首期消費券，方可接收下一期餘額，即最快6月底須用完第一期，7月16日才可接收第二期。

另外，透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，會獲發上述總額一半，即合共2,500港元的消費券，並於4月16日可收取1,500港元，餘額在7月16日收取。

參考上一次派發消費券方式，市民可使用八達通、支付寶香港、微信支付香港、拍住賞、BoC Pay及PayMe from HSBC。唯目前八達通儲值上限仍維持3,000港元，八達通非執行主席楊美珍曾表示，正積極改善系統，增加八達通消費券儲值上限，讓用戶可一次過領取消費券金額，並期望能在4月發放首期消費券前完成工作。