冒警騙款逾44萬港元　19歲學生判勞教　並須賠償10萬港元

年逾花甲男子去年接獲不知名來電，指他捲入洗黑錢案。1名男學生之後冒充警員上門找他，以調查為名要求他轉帳逾44萬港元至其他銀行戶口。花甲翁匯款後才驚覺可能受騙。這名冒警男生事後被捕，被落案控告串謀行騙及冒充公職人員2罪。男生早前認罪，今天（10日）在觀塘裁判法院被判入勞教中心，另須賠償10萬港元給事主。

現年19歲的羅琛朗，報稱是學生。控罪指他於2022年3月28日與3月30日之間，與他人串謀以欺騙手段，即虛假地表示1名呂姓男子於內地涉及洗黑錢案件，要求呂將銀行戶口的所有存款轉去不明銀行戶口內。被告另被控於同年3月28日，在將軍澳康城路1號領都1座某室假冒香港警務處的警員。案情顯示，事主現年65歲，本案共涉款44.9萬港元，警方正追捕3名涉案人士。

據案情指，被告在被捕後供稱，他在2021年11月8日接獲不知名人士來電.對方自稱公安，指他捲入刑事案，要他付錢來解決。他沒有錢，遂按對方指示自製警察委任證，並按對方所給的劇本行騙。辯方今天進一步求情時指，被告已深感後悔，又指被告也是騙案受害人，形容這因素並不尋常。但裁判官反駁指，自己在不少詐騙案中，也聽過類似辯解，認為並不是非比屬常。但考慮到被告認罪，願意賠償事主部分損失，因此接納報告建議，判被告入勞教中心。

案件編號：KTCC 394/2022