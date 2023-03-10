去年第4季建造工程完成總值升4.8%　全年增5.7%

本港工程完成量續升，政府統計處今日(10日)公布「建造工程完成量按季統計調查」的臨時結果，主要承建商於去年第4季所完成的建造工程名義總值的總計為664億港元，按年升4.8%。而2022年全年整體完成的建造工程名義總值的總計為2,471億港元，按年上升5.7%。剔除價格變動的影響後，臨時結果顯示以實質計算，去年第4季所完成的建造工程總值的總計於同期間上升6.2%；2022年全年則按年升3.8%。

以經季節性調整的數字按季比較，主要承建商於去年第4季完成的建造工程名義總值較第4季輕微上升0.2%。以實質計算，則跌幅為0.5%。而住宅樓宇建造工程佔建築地盤於去年完成的建造工程總值比重最大，該些建造工程名義總值為464億港元，較2021年下跌8.1%。運輸工程於去年為第二大類別的地盤建造工程，該些工程於2022年完成的建造工程名義總值為335億港元，按年下跌8.1%。

若以建造工程類別分析，於去年完成的私人地盤建造工程名義總值為667億港元，按年上升7.2%。以實質計算，升幅為8.9%。於去年完成的公營地盤建造工程名義總值為906億港元，較2021年上升21.6%。以實質計算，升幅為15.2%。