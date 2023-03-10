早前在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽，香港男子隊在第三級別比賽分組賽出戰伊朗，惟大會在賽後播放國歌時，播錯反修例歌曲。港協暨奧委會今日(10日)就事件向政府提交初步調查報告，當中提到香港冰球協會至今始終避而不答，沒有仔細交代於何時及何地向賽事主辦機構提供國歌的詳情。港協暨奧委會有理由相信，冰‍協並沒有按相關《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》行事，另建議與對冰協實施可行而恰當的懲處。

港協暨奧委會表示，剛於今天下午接獲冰協提交的書面調查報告，在綜合冰協由事件發生至今所提供的資料，遂向政府當局提交報告。內容提到，冰協於3月1日發出的公開聲明及其後提交的報告均表示，賽前已向主辦機構提供正確版本的國歌；但冰協事後在初步報告中的兩文件內，並沒有交代於何時及何地向賽事主辦機構提供國歌，及是否以硬件形式(電腦硬碟或USB)交予賽事主辦機構，以及有否按《指引》要求賽事主辦機構以書面確認收妥，會方有理由相信冰‍協並沒有按相關《指引》行事。另外，港隊領隊於賽前曾要求主辦機構核對國歌，但由於對方當時沒有理會，領隊亦沒有再作跟進。港協暨奧委會認為，如領隊有按照《指引》再次核對國歌，今次事件則可以避免。

此外，冰協並未跟隨上述《指引》第2段所示，於出發比賽前向港協暨奧委會索取可供體育總會使用的工具包；冰協於調查報告表示，其領隊在出發參與賽事前透過WhatsApp，提醒隊員在比賽期間如發現播放國歌出錯，須以「T」字手勢向主辦機構示意。惟奧委會認為，雖然領隊和隊員及‍時做出「T」字手勢令主辦機構隨即更正，但冰協並未於出發比賽前向領隊和隊員正式訓示相關《指引》，是與有關要求有落差。最後，港協暨奧委會認為，冰協明顯沒有遵從《指引》第5及第8段的要求，故此建議與政府相關部門作進一步商討，考慮按《指引》對冰協實施可行而恰當的懲處。

同時，港協暨奧委會早前分別要求冰協及國際冰球總會於今日或之前提交書面調查報告，惟國際冰總於3月1日曾以電郵表示正調查事件，惟截至香港時間今天下午5時，國際冰總仍未提供相關報告，港協暨奧委會敦促國際冰總從速交代詳情。