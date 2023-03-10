地盤冧天秤意外　死者家屬斥「死都唔眼閉」　促交代詳細報告

去年9月安達臣道地盤天秤塌下意外，釀成3死6傷。勞工處日前終對涉事工程公司作出共67項檢控，惟處方以事件已進入司法程序為由，拒絕公開交代報告詳細內容及檢控對象。工聯職安健協會今(10日)召開記者會，要求勞工處盡快向工友家屬及市民大眾交代意外詳細報告，以及檢控詳情；會上有死者家屬質疑政府「大細超」，「MIRROR演唱會嗰個冇死人，反而就日日公布，係咪明星大晒？」，批評報告簡短，盡快交代真相，否則「死都唔會眼閉」。

協會副主席葉偉明表示，是次勞工處向涉事工程公司及相關人士提出共67項檢控，但當中卻缺乏詳細訊息，「告咩人、咩公司、咩罪名都唔知」，認為做法無助令大眾了解事情，又指去年曾轟動社會一時的MIRROR演唱會意外，當局的處理手法，不論透明度、調查進度，更是史無前例地快，認為做法應該一致，敦促政府盡快公布詳細意外調查報告，以及被告人的詳情，以還死者家屬一個合理交代。

議員郭偉強則認為，天秤意外從側面反映地盤工地有巡查不足問題，除加強對違法僱主檢控，勞工處亦有責任加強巡查及執法，包括派遣專業人員巡查，以確認地盤的檢測文件資料無誤，甚或能預視地盤有否潛在風險。協會建議，除要求勞工處盡快公布詳情、加強巡查外，亦要求政府立法規定公司及個人，於投標過程中需主動披露過往違規紀錄，而作為管轄註冊專業工程師的工程師註冊管理局，亦應主動跟進事宜，向事故涉事人士作紀律研訊。

死者潘浩鈺的母親批評，調查報告只得兩、三句說話，望盡快交代真相，否則「死都唔會眼閉」；另斥現有職安罰則落後，形同虛設，毫無阻嚇性，認為「無安全何來有職業？」、「無人想入左去做完野就出唔返黎」，希望政府當局及商界正視。她甚至質疑政府「大細超」「MIRROR演唱會嗰個冇死人，反而就日日公布，係咪明星大晒？」。潘媽續透露，自失去兒子一刻，「呢半年基本上生不如死」，因兒子是她的精神支柱，又指兒子孝順、努力上進，一畢業就服務社會，「依家卻死得不明不白」；至於賠償方面，郭偉強則補充，「家屬填晒表，但僱主未對好數」。