旅遊期間偷車兜風　港漢涉盜兩電單車被捕

自中港澳通關以來，不少港人會趁周末北上或到澳門，享受一次短途旅行。不過，香港一名35歲的無業男子，近日到澳門旅遊期間竟「順手牽羊」，兩度偷走電單車並在各區無牌駕駛及兜風。兩輛電單車失主日前報案，澳門執法部門根據天眼鎖定疑犯身份，最終於路氹某酒店將其截獲，該港男涉竊用車輛於今日(10日)已送交檢察院處理。

當局指，本月6日及7日先後接獲兩名車主報案，聲稱將電單車停泊在中區美麗街及高士德，相隔一至兩小時後取車發現電單車不翼而飛，懷疑被人偷車。執法人員根據「天眼」鎖定疑犯身份，發現該杜姓港男本月6日於美麗街偷走一輛「未掹匙」的電單車，翌日在高士德發現另一輛電單車時，將之前盜竊所得的電單車棄置現場後，將停泊上址的電單車偷走，隨後駕駛至氹仔順榮大馬路，再將盜得的第二輛電單車棄置。

執法人員本月7日下午在上址起回失車，並於順榮大馬路附近的酒店截獲疑犯。調查期間杜男承認作案，他聲稱偷車目的是兜風和代步。經翻查資料，他在澳門並無駕駛資格，目前被以竊用車輛罪落案起訴，同時以無牌駕駛作出檢控。