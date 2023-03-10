蜜蜂兵團突闖住宅　居民驚慌貼文求助　保育團體現身教路

「小蜜蜂，嗡嗡嗡，飛到花叢中。」這首兒歌相信人人都唱過，但今日(10日)有位網友意想不到，小蜜蜂不僅會飛到花叢中，還會飛進家中，而且數量多不勝數，令其措手不及，於是拍照發上社交論壇，向各路「英雄」尋求解決方法。事件還引來保育蜜蜂的團體關注，向市民講解正確的處理方式。

該位事主指，在家中廁所聽到「嗡嗡」聲，一眼望去見到數以百計蜜蜂在家中飛行，而且窗外亦有大量蜜蜂逗留，已立即關閉窗戶，但手部已被針到，有腫脹情況出現。其後，事主於社交論壇上發布相片，向網友尋求解決家中及窗外蜜蜂的方法。從相片中可見，有部分聚集於單位外牆，形狀類似六角型，有部分伏於窗外，亦有部分四散於窗戶其他位置，場面或令人心生恐懼，不忍直視。約1小時後，事主稱已解決家中的蜜蜂，又指管理處已聯絡滅蟲公司，唯未知何時到場。

如此震撼的場面立即引起大批網民圍觀，有的爭論圖中昆蟲種類，包括胡蜂、黃蜂及蜜蜂等，亦有網民獻計，例如水攻、火攻、離開家中並就診、電蚊拍、使用殺蟲劑及致電相關政府部門等。多位網民留言冀事主多發圖片，亦有網民打趣道，事主可收集蜜蜂，便有無盡的蜜糖可供享用。另有網民安慰事主，指如果蜜蜂能夠來家裏築巢，表示家裏的地脈會很好，可能是一塊風水寶地。

事件引來保育蜜蜂團體「教路」，表示不用怕，圖中的是蜜蜂，而現時正值分蜂季節，就圖中目前狀況評估，蜜蜂不會在事中家窗外築巢，數日後會離開，不需理會，又建議晚上可用有遮蓋涉事窗戶，避免燈光照射到蜜蜂，亦可藉此機會近距離觀察。團體強調，殺蟲劑對蜜蜂的危害性相當大，呼籲大眾不要使用殺蟲劑應對蜜蜂。事發約6小時後，事主再發圖指，蜜蜂已陸續散去，只餘下少量蜜蜂。