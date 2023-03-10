公院冧天花問題蔓延　南山門診診所存風險　部分地方需圍封修理

公立醫院連環被曝出冧天花事件，今日(10日)除了屯門醫院主座辦公室冧天花，《東網》亦再接獲市民報料指，南山普通科門診診所假天花出現問題，需要封閉治療室及男廁等。醫院管理局及房屋署證實，於前日(8日)巡查期間發現該診所內部分天花有潛在風險，而相關單位是房屋署租予醫管局作診所用途，故通知房屋署後，後者已於昨日(9日)上午派員到場檢查及清除有潛在風險的構件。

醫管局回覆東網表示，九龍西醫院聯網近日加緊巡查各建築物，前日下午在九龍西普通科門診診所巡查期間，發現南山普通科門診診所內的男病人洗手間、治療室部分位置及病人等候區部分位置的天花有潛在風險，設施管理部立即進行圍封。由於診所設於南山邨南堯樓地下，聯網於同日傍晚將事件通知房屋署後，房屋署翌日上午已派員到場檢查，即時清除天花有潛在風險的構件並安排維修。診所相關維修工程預計下周內完成，有關位置會暫時圍封直至完成維修，以確保病人及員工安全。由於治療室及病人等候區圍封的面積範圍較少，病人可使用治療室及等候區的其他空間，故此診所的病人服務沒有受影響。

深水埗區議會主席覃德誠接受東網訪問時表示，歷史較久遠的樓宇易見老化，確實有較高風險。醫管局雖然有既定程序監測樓宇維修及保養問題，惟近月接連有公立醫院建築物結構掉落，導致人心惶惶，反映當局的制度粗疏，缺乏認真監管而導致問題發生。他促請醫管局盡快認真磡測各醫療設施，處理好相關的維修及保養，檢查是否有問題，切勿水過鴨背；又指醫管局應思考可如何挽回市民信心，避免病人日後求醫時擔心人生安全。