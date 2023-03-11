政Whats噏：工會智庫復活　鄧家彪接任召集人

有工會背景議員早在上屆立法會時已成立智庫「治港新政」，希望匯聚志同道合嘅人才參與同研究，以解決房屋土地、勞動市場等多項深層次矛盾。但隨住召集人麥美娟加入政府，智庫都似乎「沒落」，有一段時間似乎都無咩大搞作，至近期竟然又告「復活」。

2021年7月，麥美娟牽頭組成智庫「治港新政」，成員包括議員陳穎欣、鄧家彪等人。係成立之初，就表示會就6個重點探索範疇，包括新時代下嘅勞動市場、國家行政與公共政策、土地房屋及基建計劃、醫療衞生與社會福利、環境生態與創科發展及教育及人力資源，定期撰寫研究報告。當時亦有召開過記者會、座談會等，但過咗一段時間就轉趨低調，無咩新動向。

至上周四(2日)，「治港新政」以振興中小企為題，公布2021年調查數據，係智庫首份政策研究報告。超過20個月嘅醞釀，終有研究報告出爐，反映該智庫依然健在。其實早在舊年9月，智庫召集人改由鄧家彪接任，成員亦由當初嘅20人增加至50人，其背景仍以專業人士、學者等為主，冀就社會上各項議題提出專業意見。

不過，鄧家彪就坦言，智庫並非講求組織性嘅團體，無話定期開會或必須出席嘅活動。過去又因為自己確診新冠肺炎、視網膜脫落等身體狀況，智庫可以話係「停擺」咗一段時間，但未來幾個月會陸續重回正軌。

未來兩個月，智庫將會舉行多場研討會，包括下周六(18日)舉辦「香港精準扶貧研討會」，屆時將會邀請勞工及福利局局長孫玉菡、香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新等一齊探究本港扶貧政策；本月25日則邀請創新科技及工業局局長孫東，探討創科落地、如何喺「高才通」以外物色行業所需嘅人才、同埋人才跨行業使用等。

至4月16日，則會邀請香港中文大學前校長劉遵義一齊探討中國經濟，如何解讀中國官方為今年成長所設定嘅目標等。而現階段，智庫亦正邀約特首政策組以及競爭事務委員會會面，冀今個月至下個月成事。