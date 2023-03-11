滬語舞台劇《繁花》4月底首亮相香江　內地公演備受好評

備受讚譽的滬語舞台劇《繁花》(第一季)將4月下旬於香港文化中心大劇院上演，首度亮相香江。舞台劇改編自「茅盾文學獎」獲獎作品、當代著名作家金宇澄的同名小説，以上海城市的變遷與時代轉型作背景，透過描述3名少年好友的成長經歷和身邊小人物的生活圖景，展示一幅跨年代的上海民生浮世繪。

《繁花》故事講述生於資本世家的阿寶喜歡鄰居小妹蓓蒂，空軍幹部的兒子滬生則鍾情孤傲的姝華，勞工子弟小毛與鄰家海員的妻子銀鳳發展出感情。及後阿寶家道中落，蓓蒂失蹤，姝華則遷到吉林；小毛與銀鳳的關係東窗事發，小毛誤會銀鳳，並與阿寶、滬生絕交。至90年代，阿寶、滬生、小毛3人亦各有起落，在因緣際會下再次相逢。

康文署表示，編劇溫方伊以獨特的視角詮釋人物的命運，用現代的舞台手法展現角色的情感世界，令這部經典文學作品跨越體裁。劇中演員全程以滬語方言演出，使觀眾沉浸於濃厚的上海風情和文化韻味當中。該署又說，由上海文廣演藝集團、上海五盟文化聯合出品的《繁花》舞台劇，自公演以來備受好評，於2018年取得第2屆華語戲劇盛典最佳創新劇目獎，另獲頒2019上海壹戲劇大賞年度大戲獎、年度最佳編劇兩大獎項，並為第21屆中國上海國際藝術節受邀參演劇目之一。

舞台劇《繁花》（第一季）以滬語演出，附中英文字幕，於4月28日至30日在香港文化中心大劇院上演，每場演出長約3小時15分鐘，而於4月30日演出完畢後更會舉行演後藝人談。