區議員批北區醫院缺專科應診　居民呻需跨區睇病　醫管局稱正擴建

公營醫療資源不足，令一眾輪候公立醫院服務的基層極為不便。根據區議會最新文件顯示，近日有區議員指出，北區醫院自1998年2月成立至今，多個專科範疇依然欠缺，包括婦產科、兒科及耳鼻喉科，導致北區居民需要跨區求診。而醫院管理局則表示，北區醫院擴建計劃的籌備工作已於2019年12月展開，目前正進行平整及地基工程，屆時將額外增加約1,500張病床，並增設不同專科及其他臨床設施。

北區區議員溫和達表示，近年北區人口不斷增長，北區醫院負荷愈趨嚴重，惟醫療系統沒有相應改善方案以應對負荷，批評急症室及輪症排期的時間過長，而北區醫院成立多年，婦產科、兒科及耳鼻喉科等專科範疇欠缺，導致居民需跨區求診。

醫管局回覆指，位於上水百和路的北區社區健康中心的興建工程正進行，落成後可為北區居民提供公共基層醫療服務。而未來北區醫院擴建計劃主要包括興建一座新急症大樓及翻新、改建和加建現時的醫院大樓等。工程完成後，北區醫院未來將增加或擴充急症及急症觀察護理、手術全期護理中心、內窺鏡中心、血液透析中心、心血管治療中心、放射及診斷服務、日間化療中心、日間治療及護理服務及專科門診服務。