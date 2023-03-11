東方日報A1：取消檢測站　無人執爛攤

政府取消免費檢測以至撤銷口罩令等最後防疫措施，試圖讓社會復常，惟許多抗疫工作卻跟不上復常步伐。當中伴隨港人抗疫的檢測中心更淪為雞肋，將軍澳唐明街公園檢測站自3月1日起停止運作，惟承辦商拂袖而去，任由物資留在原地，卡板、帳篷、摺椅及垃圾桶等堆積行人通道，遺下爛攤子無人執拾，公園淪為垃圾站，部分物資更被人順手牽羊。本報記者到場直擊，發現有逾30箱包括收銀紙及保護衣等從未開封的物資被棄置一旁。議員斥承辦商將公園作免費倉庫，更會弄傷途人及引發罪案，促當局盡快清場。

「好離譜，停咗超過一個星期，啲人就走晒，但啲嘢就堆晒喺度！」每日經過將軍澳唐明街公園檢測站的居民張先生，不齒有人遺下大量物資的不負責任行為，指該處接近兒童遊樂場，亦有很多長者經過，這些包括卡板、摺枱等大型物資，不單止阻塞通道，更恐小童奔走時撞倒受傷，批評承辦商及政府都置之不理，絕對不可接受。

張又指，原本堆積如山的物資，近日愈來愈少，估計有人萌生貪念，在路過時偷走摺椅等物品。而堆積在花槽上的尚有數十紙皮箱，防疫物資任由其日曬雨淋，淪為垃圾。

本報記者去到現場直擊，發覺堆積物品的範圍佔用了一半行人通道，卡板、摺疊枱椅、藍色帳篷組件等物資散落一地，有多個簇新的灰色垃圾桶堆疊在一起，儼如另類藝術裝置。現場並無圍封，只有數個欄杆置於一旁，路過居民紛紛好奇張望。

此外，記者深入查看後，發覺有多達36箱防疫物資被人棄置，這些物資包括全新的保護衣，多箱未開封的高級熱敏收銀紙；而部分已開封的口罩盒、酒精搓手液及印有「樣本交收點算表」字眼的大量紙張，就被人棄於垃圾桶內。

議員陳恒鑌說，檢測中心在抗疫期間發揮重要作用，惟政府不能「有事鍾無艷，無事夏迎春」，在結束營運後應給予承辦商清晰指引，要求他們在完成歷史任務後，按時清走檢測中心物資，將場地還予管理人。若政府採取放任態度，換來有人疑因節省場租或運輸成本等理由，而當公園為免費倉庫，對行人造成風險，而引起盜竊情況更牽涉罪案，促政府立即檢視並盡快指示承辦商清場。

本報透過政府公告的資訊，找到唐明街公園檢測中心的承辦商為金域檢驗（香港）有限公司，惟無論透過電話或電郵，都無法聯絡該承辦商。

康樂及文化事務署表示，已與相關政策局保持緊密聯絡，並按實際情況安排承辦商清理及歸還場地，以便盡快重開供市民使用。至於唐明街公園的情況，有關物資暫時存放於公園一角，不會影響市民使用公園設施。承辦商已安排在數天內將有關物資搬離場地。

醫務及衞生局則稱，為達致有序撤離，該局特別向檢測承辦商發出指引，要求在退場時帶走所有用品，將場地還原至使用前的狀況。所有檢測承辦商均承諾會嚴謹執行，暫時沒有發現異常情況。

■記者林建平

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