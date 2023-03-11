政Whats噏：人老車舊意外多　改善的士問題陳健波有計

涉及的士嘅交通事故，時有所聞，保險界議員陳健波(波哥)指的士意外多、賠償多，導致相關保費不斷增加，的士業就不斷申請加價，結果只會影響民生，而近日嘅意外更引起社會對司機老齡化嘅關注。佢認為要解決的士嘅問題，須「的起心肝」咁落實幾項措施。

波哥話現時有好多的士安裝攝錄鏡頭拍攝路面情況，可惜出意外之時，會因為種種人為錯誤，經常都搵唔到片。之但係，雲端科技就可以一邊開車，一邊將行車記錄儲存。佢主張政府要立法規定，所有的士必需安裝相關嘅雲端系統，一旦出事都可以搵到影像紀錄。只要有片為證，誰是誰非無得抵賴，有幾嚴重亦可一眼睇晒，想呃保險亦都好難，對減少詐騙相當有用。

除咗雲端系統，波哥認為宜善用監察科技。佢話近日到訪一間科技公司，試用其監察系統。佢話現時大約有600輛的士，喺半年前安裝駕駛輔助儀器，可以監察司機狀態同駕駛行為，如急煞車、急加速、急轉彎等，仲會為司機評分，如果偵測到司機打瞌睡、講電話、食煙的話，儀器就會響起警號聲提醒，肯定可以大幅減少意外。

應用先進科技之餘，波哥指司機年齡同車齡都好重要。佢話唔少地方商用車都有限制，內地上限係60或70歲，新加坡一般上限都係75歲，而體驗上都係有要求。佢認為香港亦應該為職業司機年齡設上限，保障司機同市民安全。佢話依家有大約2700部的士係超過20年車齡，而即使年檢合格，但老舊車輛出事風險始終較高，政府需設法淘汰。更何況，市民最驚人老車舊。

佢話的士問題困擾市民好多年，而且愈來愈嚴重，佢相信以上建議，可以令意外大幅減低，對司機、對乘客同路人都有更好嘅保障。