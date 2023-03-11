許樹昌指本港新冠疫情已過去　各項監察指標平穩

自本月1日起，港府宣布撤銷口罩令，針對新冠疫情而設的最後一項防疫措施獲解除，意味本港正式全面復常。身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(11日)在電台節目表示，根據各項監察指標，例如每日的重症及死亡數字、大廈污水檢測數據等均屬穩定，代表本港新冠疫情已過去。

許樹昌續指，現時本地個案仍然以Omicron BA.2及BA.5變種株為主，即使其傳播力強，但殺傷力不大，加上社區免疫屏障高，故毋須擔心。他又形容，放寬防疫限制為復常的必經之路，而解除口罩令後，暫未見呼吸道病毒感染個案急增的情況，只新增零星個案，數字亦不及以往流感高峰期。他認為，現時很多市民是因為習慣戴口罩，料夏天來臨會愈來愈多人除口罩。

至於疫苗接種方面，他提到，本月下旬世衞將討論會否把新冠疫苗恒常化，如流感針般，他認為恒常化的機會高，特別是長者、免疫系統失調等高危人士，應每年接種；本港衞生防護中心則會在本月底開會，商討世衞的討論結果，再因應本地情況作調整。

另外，許樹昌指政府在首4波疫情時採取的圍堵政策有效，惟第5波疫情時，公立醫院初期仍隔離無病徵及輕症的新冠患者，令負壓病房供不應求，認為當局若可及早實行居家隔離，或可避免醫療系統崩潰的慘況。不過，他又指，當局是次應對新冠疫情，已較2003的沙士有明顯改善，譬如短時間內已準備好核酸和快測包，也很快有疫苗供市民接種。