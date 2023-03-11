消費券臨時服務中心今起開放　有居澳門港人未能成功登記

今年消費券首期3,000港元將於4月16日發放，若市民的支付工具帳戶已失效或遺失，即日起至本月29日可到臨時服務中心更新登記資料。東網記者今早(11日)到位於旺角的臨時服務中心視察，發現該中心提早1小時，即早上8時已經開放。有部分市民認為登記過程大致順暢，不用排隊；不過也有居澳門港人未能成功登記，白走一趟。

就記者觀察，旺角臨時服務中心開設20多個櫃枱服務，未預約人士亦可即場登記，中心內也有逾20名工作人員，部分職員是在櫃枱協助市民登記。現場人流不算多，未見人龍，而到來的市民普遍年過60，有部分長者更須以輪椅代步。而大部分人可在5至10分鐘內完成登記手續，截至早上9時半，登記人數已達約70人。

首名赴中心進行登記的何生表示，由於自己以往登記的支付工具為長者卡，但現時已轉用樂悠卡，故需重新登記帳戶。他笑指今日為首天有登記服務，以為要排隊，故早上8時許已到，「點知8點半嚟到已經可以做(辦理)」，因此認為都方便，即使「職員上網慢咗少少」，過程尚算順暢。他又認為政府$5,000消費券「派得少」。陳生則表示，自己之前一直在港居住，故有拿取過消費券，直至新冠疫情後在回內地住，懷疑因太耐沒有回港，支付寶帳戶已失效，需要重新登記。他認為期間過程順利，只需10分鐘便完成手續。

不過，在澳門居住的王生則未能順利登記。即將退休的他表示，以往一直未曾領取消費券，因應現時通關，才希望可以登記，不過早前經服務熱線詢問詳情時，無人可明確解答其查詢。他惟有今早清晨乘坐金巴來港登記，但中心職員卻表示，新登記消費券的細節有待公布，他坦言自己「車錢、時間都蝕埋」。