高鐵香港段重啟廣東省長途列車　3000人報團全面復運後出發

因應疫情曾長時間停運的高鐵香港段，今日（11日）終於進一步重啟廣東省的長途列車服務。今早有不少旅行團在站外集合，準備乘坐首班高鐵前往潮汕。有旅行社負責人表示今早出發的旅行團只4日已成團，未來將有更多前往廣東省的長途旅行團出發，現已有2,000至3,000遊客報名；而香港旅遊促進會總幹事崔定邦則表示，恢復長途列車服務有助帶動訪港旅客人數上升，相信高鐵長途列車服務全面復運後，會有更多旅客逗留香港。

西九龍高鐵站今早有不少旅行團整裝待發。有旅行社負責人表示，今日出發往潮汕的首發團約有30人，未來會有更多前往廣東省的長途旅行團出發，而在4月1日高鐵長途列車服務全面復運後，旅行社將推出更多前往廣西、桂林等跨省旅行團，並會在復活節假期間乘坐高鐵前往全國各地。

崔定邦則表示，相信4月1日高鐵長途列車服務全面復運後，長途旅客會在香港逗留，對提振經濟更有作用。他又提醒市民，現時內地規定，所有乘搭高鐵列車的乘客在車廂內仍需佩戴口罩，出發前也要填妥電子健康申報表。

高鐵香港段首階段將率先恢復往來香港西九龍站至潮汕、汕頭和肇慶東3個站點的服務，中途站有11個，包括潮陽、佛山西、鮜門、惠東、惠州南、葵潭、陸豐、普寧、三水南、汕尾和深圳坪山，合共14個站點；而由下月1日起，高鐵香港段的長途服務將全面恢復，接通香港與廣東省以外的長途站點。