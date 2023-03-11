疫情3年學生少見面相處　專家指校園欺凌或增加

近日爆出多宗校園欺凌事件，當中包括名校拔萃男書院亦疑發生校園欺凌事件。拔萃男書院校友、香港教育大學心理學系助理教授及社群心理健康研究中心聯席總監羅偉柏今日（11日）表示，學生在疫情下缺少面對面相處，成為其中一個可能令校園欺凌增加的原因。為改善此情況，老師應多關懷學生以減低學生成為欺凌者或受害人的機會；而當老師有效處理同學間的紛爭，學生也會減少用暴力解決問題。

羅偉柏表示，欺凌大至分為4類，包括身體上的欺凌、關係上的欺凌、言語上的欺凌以及網絡欺凌。有研究指出，香港有近3成學生曾遭遇欺凌。羅認為數字或未有反映真實情況，因欺凌事件往往出現漏報或隱瞞，他解釋指，若欺凌事件得不到妥善處理，對受害者或欺凌者本身會有嚴重心理影響，例如增加患上抑鬱症、焦慮症和自殺的機會。

而出現欺凌的原因，羅表示欺凌在初中期間最為顯著，因為學生在生理和心理上也出現極大的變化，而環境上也有著很大的轉變；加上近3年新冠疫情的陰霾下，學生經常停課並採用線上課堂，缺少真人面對面相處和教師的教導，窒礙了他們的社交情緒發展，欺凌的問題可能會更常見。

為改善問題減低欺凌，羅認為老師有著很重要的角色，例如學生在學校裏老師有多常關心他們，對他們有多友善、有多願意聆聽他們，這三項分數越高，欺凌和受害的次數也會越低。除此之外，如果老師能夠加深對學生的了解，例如耐心地明白他們面對的煩惱和問題，讓每位學生也感到自己是有價值的人和展現無條件的愛，學生也會較少欺凌或被欺凌。