疫苗覆蓋率高兼Omicron病毒減弱　鍾南山：本港新冠疫情風險下降

香港胸肺基金、香港胸肺學會及美國胸肺學院今日（11日）起，一連兩日於荃灣荃新天地二期舉行一個名為「從沙士到新冠」的健康教育展覽。中國工程院院士鍾南山出席活動時表示，香港自撤銷防疫措施以來沒有出現問題，加上新冠疫苗覆蓋率高，Omicron變種病毒的傳染力、致病和死亡率亦變弱，認為疫情風險降低。

展覽主要回顧非典型肺炎及新冠肺炎兩個重大疫症，並加入呼吸科疾病，例如慢阻肺病、哮喘資訊，以至長新冠呼吸症的應對方法等。香港胸肺基金會主席何重文形容沙士為「短痛」，而新冠肺炎相較沙士，病徵較輕微，但影響全世界長達3年，這股「長痛」加速了醫學發展，譬如以往需要5到10年才能研發出的疫苗及抗病毒藥物，至今能迅速面世，令社會早日復常。

同場的醫療衞生官員亦表示，醫療衞生體系不單要追求復常，而是要追求改革進步。就政府近日提出提出的《護士註冊(修訂)條例》，以引進非本地護士人才等，他強調都是為了提升本港醫療水平。