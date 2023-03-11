去年762名兒童及青少年受社署監護　44人獲嘉許

社會福利署表示，截至去年12月底，共有762名兒童及青少年受社署署長監護。其中，48%住在寄養家庭或兒童之家，另外33%接受院舍服務，餘下則接受其他安排，包括與其他親友同住。社署署長李佩詩和東華三院董事局主席馬清揚今日(11日)出席由嘉許禮，與超過140名受社署署長監護或接受東華三院住宿服務的兒童和青少年歡聚，當中有44名兒童及青少年獲頒發「最佳成就獎」或「最佳進步獎」。

18歲的阿樂是其中一位「最佳成就獎」的得主。阿樂自中一起入住兒童之家，其後與雙親失去聯絡，2019年成爲社署署長的監護兒童。阿樂在社工及家舍家長的照顧和鼓勵下，積極面對生活和學習上的挑戰。他為人友善、富同理心，又有耐性，在家舍擔當「大哥哥」的角色，幫助年幼舍童。阿樂在社工的啟發下立志投身社工行列，期望以自身經歷，服務社會上有需要的人士。

另一名「最佳成就獎」的得主是17歲男生阿俊。阿俊因為生母工作和照顧其他家人的需要，自小已被安排入住院舍。阿俊正就讀中五，目標是考入大學，報讀自己喜愛的課程。他特別擅長體育項目，是學校籃球隊和田徑隊隊員，曾代表學校參賽並獲得多個獎項。他一直努力裝備自己，希望畢業後有穩定的收入過獨立生活，同時減輕母親的負擔。

社署又指，在以保障兒童或青少年的利益為首要關注的大前提下，社署的個案社工會因應個別個案的情況，考慮由社署按《保護兒童及少年條例》(第213章)向法庭申請委任社署署長擔任其法定監護人。