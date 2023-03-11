首個內地考察團250學生4.3出發　當局指行程聚焦主動思考和互動

高中必修科「公民與社會發展科」規定學生須在3年內最少去內地考察1次，而內地考察團將於下月起陸續出發，亦有校長擔心1日團或會走馬看花。教育局局長蔡若蓮今日(11日)指，首個內地考察團約250名學生將會在4月3日出發，而考察團的日數是配合學校課程，活動聚焦同學主動思考和互動元素較多，令學生回港後有反思，相信活動會有一定深度。

蔡續指，4月合共有6,000名學生參加考察團，涉及60多間學校，估計每團約100人，另外有160多間學校將於5月出發，而6月至8月則有逾200間學校的考察團出發，指數目非常大。她又指，考察團的設計行程有1日至3日，主要配合學校課程，而且考察和交流跟一般不同，目的不是旅遊觀光，最重要是能聚焦並與學習連繫；活動設計方面，有關同學主動思考和互動元素較多，會連繫之前的預備和回港後的反思，相信會有一定深度。

她提到，日前訪問廣州的行程中，感受到大灣區高速發展，指經過3年疫情，讓學生到內地了解國家最新發展，及大灣區文化歷史的景點，對學生在公社科的學習有很大幫助。至於中學文憑試仍然維持戴口罩的要求，蔡表示，考慮到各個同學的身體狀況不同，亦希望讓考生以最安全的方法應考，防止感染新冠病毒或其他傳染病。