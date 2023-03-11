「斬樹黨」南丫島非法砍伐230萬元土沉香　12內地男女落網

執法部門早前接獲漁護署轉介及市民報案，指南丫島多處地方有土沉香遭非法砍伐，人員經追查後，發現土沉香被集團式砍伐，有人負責策劃及分工，至少有13棵土沉香被斬掉，市值約230萬港元。本月2日至昨日(10日)，人員分別在中環、沙田、南丫島及羅湖管制站，以嫌「串謀盜竊」罪拘捕11男1女(27至55歲)內地人士，他們與2月4日至昨日發生的非法砍伐沉香樹案件有關。

當中7男1女已被合共暫控2項「串謀盜竊」罪名，案件已於東區裁判法院提堂，案件押後至4月14日再訊。至於昨日被捕的4男，則仍被扣留調查。行動中，人員檢獲一批被砍伐的土沉香及伐木工具等證物。

被捕的12名「斬樹黨」成員互相認識，持有效證件來港，分別報稱商人及餐廳侍應，背後是否有人操控及收買土沉香有待調查。現時1公斤土沉香，市價6萬至20萬港元不等，執法部門將與內地有關部門作情報交流，以追查土沉香的銷售渠道。據悉，疑犯對土沉香有一定認識，在南丫島被非法砍伐的土沉香分散在全島不同位置，人員正調查斬樹黨是否在通關後湧港犯案。

非法砍伐土沉香屬嚴重罪行，根據香港法例第96章《林區及郊區條例》、及第210章《盜竊罪條例》，任何人士非法在政府土地上砍伐或摧毀樹木或生長中的植物，一旦罪名成立，最高刑罰分別被判罰款2.5萬港元和監禁1年、以及監禁10年，市民不要以身試法。另外，市民在行山及郊遊時，一旦發現有人非法砍伐土沉香，可即作出舉報。