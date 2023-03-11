政Whats噏：朱國強體驗鑑證過程　比對指模考眼力

政府提倡推動STEAM教育，除咗有利創科發展，仲會促進學生觀察、比對同分析嘅能力。教育界議員朱國強日前為一個學界鑑證比賽擔任主禮嘉賓，期間佢喺模擬兇案現場化身偵探，親身體驗部分鑑證過程。

話說呢個鑑證比賽，參賽學生扮演專業鑑證人員，喺布置成兇案現場嘅學校，以科學鑑證嘅方法，搵出犯案證據並還原犯案過程，將兇手繩之於法。成件事聽落咁吸引，連朱國強都忍唔住玩埋一份！佢首先嘗試套取指模，即使過程需講求一啲技巧，譬如要灑啲粉末上去、貼貼紙咁，都覺得冇咩難度，佢認為最難嘅其實係攞完指模要對翻係邊個，就要考驗觀察力啦。朱國強個助理都有出席活動，但對指模就話對唔到，幸好佢嘅眼力都唔錯，過程用咗45分鐘，最終成功比對指模。

至於破解摩斯密碼嘅環節，朱國強覺得較為棘手，事關要好專心；加上同時間旁邊都有參賽同學聽緊，場面有啲混亂。之不過，喺對指模環節比唔上佢嘅助理，喺摩斯密碼方面竟然聽一次就啱晒。朱國強只係玩咗兩個環節，但同學仍要進行檢測衣物纖維、利用現場血漬計算行兇位置等等，真係後生可畏。佢又指學界能夠參與呢項高水平嘅鑑證比賽，實屬難得之餘，亦係推動STEAM教育嘅一次良好示範。