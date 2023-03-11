午膳追車清「珍奶」　清潔工友嘆「失禮」　港鐵改制有點危

法律規定乘搭公共交通工具不准飲食，惟今日(11日)有港鐵清潔工反映，午膳期間接獲緊急通知一列車有乘客倒瀉水，遂在大圍站「追車」進行清潔，但到場後才得知是珍珠奶茶，由於配備的清潔工具不足，導致清潔工作需在行駛中的列車上進行，該清潔工直至土瓜灣站才完成工作，大嘆由於人手不足，清潔車廂的措施改為工友們追上車進行，造成清潔工作不便及容易發生危險，直言「好鬼失禮」。

該名清潔工在社交平台上發文，記錄日前進行的工作並寫道「好少帶愛心飯盒返工，點知食了兩啖就要追車…」，又指「我收到call是水，我帶地拖、抹紙、掃把走上月台，上到去(月台助理)話係珍珠奶茶」，從大圍上到涉事列車後卻發現「櫈又有，地又流到一地都是」，於是着職員通知下站代為備定消毒綠水及垃圾袋，殊不知卻帶來更多抹紙，該清潔工惟有在列車上用僅有的工具抹櫈，卻因無水清潔而令櫈椅「粘粘貼的」。

文中又提到，工友需自行控制場面大聲提醒列車乘客「不要坐在粘貼的櫈」，甚至即場向職員請教珍珠奶茶的英文後，以中英文作出提醒「請勿飲珍珠奶茶，please don't drink bubble tea」。最後清潔工更需向在場乘客借水才完成工作，直言「好鬼失禮，由大圍追車去到土瓜環(土瓜灣)才完成」其後再乘車返回大圍繼續自己的午膳。

而貼文指出，過去在港鐵車廂出現嘔吐物需立即清車(要求乘客落車)並駛回廠，而工友則會穿上保護衣等進行清潔，惟現時由於人手不足而更改相關做法，變相降低了衞生要求，並要清潔工們臨時帶備工具追車清潔，若不熟手就需要「跟車走，車邊行駛，邊工作」。發貼清潔工認為每個月台均應有一套清潔工具作備用，以免清潔工攜帶工具上落月台發生危險，又指處理嘔吐物程序複雜，認為應恢復以前程序盡快清車以便清潔，此外亦提醒工友行車期間工作盡可能2分鐘內完成清潔。