市建局重建九龍城　泰國裔義工隊助解答疑慮

市區舊樓重建，更新市區之餘，如何重建原有社區及鄰里關係更加重要。市區重建局去年公布啟動九龍城「龍城」區衙前圍道/賈炳達道發展計劃，項目涉及3個地盤，最大的地盤更同時將現有的九龍城市政大廈一併重建。不少舊樓劏房戶有機會上樓改善環境，惟該區住有不少泰國籍居民，言語文化不通卻收到市建局信件頓感徬徨，害怕因此失去「安樂窩」；市建局與機構成立泰裔義工隊，同聲同氣，協助解答重建疑慮，更助局方了解重建區的泰籍商戶意向。

現年65歲的Malison，平時街坊都尊稱她為「Gigi婆婆」，90年代為改善家中生活，從泰國來港打工，及後遇到港人前夫，婚後開始在港落地生根，生活而今。居住香港多年，Gigi婆婆曾住不同居所，如在1997、98年先後將在泰國的兩名女兒申請來港後，與細女住在紅磡庇利街天台屋，每日過着天熱鐵皮曬至焗爐，打風落下天台水浸的苦日子，加上大廈保安差，家中曾被偷竊。猶幸受惠早幾年市建局啟動庇利街/榮光街重建項目，在合資格的情況下獲安排上公屋，入住樂民新村。喜歡煮食的Gigi婆婆形容當時心情：「好開心，廚房好大，招呼朋友來食飯，個個都好開心！」以往曾有不少住在重建區的居民稱，單位經市建局收購獲上樓機會，等同中了六合彩。若然如此，Gigi婆婆與家人便是中了兩次「六合彩大獎」，事關市建局去年公布的九龍城衙前圍道重建項目，其大女一家亦受惠，並已被告知獲得啟德公屋單位。Gigi婆婆形容，由天台戶、劏房戶變成公屋戶，徹底改變了居住環境及質素。

重建讓Gigi婆婆成為受助人，她更想將自身經歷分享予同路人，以解困惑。事實上，受重建影響的九龍城區為不少泰籍人士聚居地，如Gigi婆婆早年在區內泰國菜館打工，認識了不少同鄉泰裔港人。惟她指不少同鄉學識較少，言語不通，面對突然收到市建局信件要重建該區，一時會感徬徨無助，擔心失去居所。

市建局社區發展經理張鈞灝說，市建局去年公布項目後，與九龍城區內為泰裔人士服務的機構合作，組成一隊泰籍義工服務隊，每周二及四到區內上樓探訪居民以及巡街舖，以了解區內泰裔人士的需求。當中Gigi婆婆亦成為義工一員，除疫情下協助派發抗疫包；又因懂得廣東話，而協助即時翻譯同鄉的查詢內容，助職員更了解他們的需求。張鈞灝指出，重建影響範圍內的泰籍居民，以及食肆聘用的泰籍人士合計約有300人；義工隊現已招募了約30名泰籍服務大使，定期為他們提供探訪活動，並更新重建資訊，至今服務時間累計超過400小時。