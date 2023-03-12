小泰國小潮州　商戶擔心重建破壞區內特色

自從機場由啟德遷到赤鱲角，九龍城一帶曾一度人氣不再，惟近年的Cafe文化，加上原有的泰國、潮州菜館努力經營，再次吸引港人旅客必到訪尋美食。然而，由於區內樓宇老化問題嚴重，市建局將介入以小區形式將該區重新規劃及重建，縱言聲稱會打造行人步道，以配合將泰潮美食帶回社區，惟商戶仍然擔心重建後破壞區內特色。

在九龍城經營泰式沙律小食約5、6年的玉姐，開小食店前已在該區的泰國菜館打工，及後為照顧女兒，就開店經營「玉湯開心泰菜」。訪問當日，記者親見玉姐招呼街坊，製作泰式木瓜沙律，一雙巧手純熟的木瓜切絲，將大量的香料、堅果研碎，攪拌後包裝就完成小食。玉姐稱，每天賣新鮮泰式沙律及飲品僅能餬口。細問原因下，原來因屯馬綫開通，九龍城地舖租金再次飆升，玉姐指小店原先租金已20,000元，數月前再加3,000至23,000元，玉姐用半咸不淡廣東話說：「幾多個沙律先夠交租？」

因此，當同鄉Gigi婆婆與市建局職員為她介紹未來將有如美食街般的臨街店舖，讓她有機會回到社區經營時，玉姐亦擔心未能應付租金，加上家中有親人需要時刻照顧，收購重建後或不再考慮經營小食店。

對於不少市民好奇為何九龍城美食以潮州及泰國菜式為主？翻查香港旅遊發展局資料，有「小泰國」之稱的九龍城興起與潮州人頗具淵源。事緣在20世紀初，許多潮州人移民泰國，在與泰國本地人成家立室後，兩地在飲食、文化和傳統上逐漸融合。到1970年代，香港經濟蓬勃發展，許多「泰華家庭」赴港尋找發展機會，並選擇了靠近潮州人據點九龍寨城的九龍城。而泰國與潮州交流的背景，亦可從九龍城泰式美食中找到小貼士，不少菜式將泰式香料與煎蠔餅、炸皮蛋等經典潮州菜結合，故除了「小泰國」外，九龍城也有「小潮州」之稱。