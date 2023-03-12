九龍城街市納入重建範圍　商戶關注無縫交接

市建局九龍城重建項目將有3個地盤，其中北面地盤內的賈炳達道公園部分土地，將興建一座新政府綜合大樓，重置現時主地盤內的九龍城市政大廈及街市的公營服及街市檔販，料最快可在2030年無縫地在新大樓內重置。日後亦會將衙前圍道、南角道改為兩條至少闊18米的綠化行人路，連接新政府綜合大樓，兩旁會提供地舖，並提供有360個公眾泊位的地下停車場供公眾使用。

一直關注九龍城街市重建的議員陳凱欣提出現有街市商販的憂慮，包括擔心成為新香港仔街市「翻版」，即原有以個體家庭式經營的商販，或因價高者得的投標制，未能「鬥贏」財團投得檔口。她建議新街市應讓現有商販有優先重置權，餘下的檔位才以投標形式推出，「畢竟九龍城街市不少檔販，靠檔口養活了幾代人，他們應有優先權去租用新街市檔口，去與留應由他們決定。」

此外，由於新街市位處城寨公園旁，為一個富有歷史價值的公園，陳凱欣建議在近公園處，舉辦一些旅遊文化活動，如潑水節、泰潮美食節，順道推廣九龍城歷史文化，讓市民及旅客加深對香港既有傳統文化的認識，才可刺激地區經濟發展，再次活化九龍城。