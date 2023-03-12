教局推智慧幼稚園津貼　助學務行政電子化　望減輕教職員工作量

新冠疫情期間學生改為網上學習，為提升幼稚園教學質素，教育局早前推出「智慧幼稚園」計劃，向學校提供最多8萬港元津貼推動學務行政電子化，有資訊科技教育公司則在昨日(11日)舉辦「打造『全方位·智慧校園』攻略分享會」，希望藉全球大熱的人工智能(AI)為教職員減少工作量，並提高教學質素，有份出席的教育局前局長吳克儉希望教務電子化能填補幼兒教育電子科技的短板。

今次推出的「智慧幼稚園」津貼，是教育局首次將校園電子化計劃推廣至幼稚園。吳克儉表示屬推展智慧校園的一大進步，他提到本港在早年推動的STEM及STEAM教育，又或者是IT第四個5年計劃都未有將幼稚園涵蓋在內，故幼稚園在電子化校園方面略為先天不足。而今次將津貼推展至幼稚園，希望能盡快填補幼稚園軟硬件不足，並善用疫情後最佳時機，推動幼稚園資訊科技的多方面發展。

負責舉辦今次分享會的資訊科技教育公司表示，網絡安全不容忽視，尤其學校管理大量家長、學生及報名生的個人資料，故必須選用具安全性及穩定性的雲端服務。以新生報名系統為例，除了方便家長報名、減少人為輸入資料錯誤，更重要的是能分析報名狀況，至少減輕教職員工作量達8成。

分享會有逾200間學校代表參與，包括多名學界及政商界代表。有幼稚園校長表示，其學校早年已開始推動電子平台學習，近年亦開始使用電子通告，認為可大幅減輕教職員工作量，更有助提升教學質素。不過，有代表亦提醒各校，學校行政上有不同方面可以電子化，但建議需先了解自己學校行政需要，以善用津貼避免錯誤投放資源的情況出現。