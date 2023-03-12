東方日報A1：專才中產紛睇淡　棄香江一去不返

近年大部分專才和中產都睇淡本港前景，萌生移民念頭，棄香江一去不返，變相人才、資金都相繼移離本港。有移民機構的調查顯示，逾八成受訪者計劃兩年內離港，而約42%收入低於家庭月入5萬元的受訪者亦有意移民，反映移民未必一定是來自富裕家庭。移民潮亦衍生遺留老弱長者在港的問題，有移民顧問指出，絕大部分家庭不會與年長父母一起移居海外，獨留長者在港受苦，增加社會負擔。

「國際移民及置業博覽」正在灣仔會議展覽中心舉行，展覽於不足一年時間再次舉辦，一連兩天錄得約35,000人預約登記，較去年上升三成。主辦機構發布最新「港人移民意向調查」問卷結果，當中多達85%參加者表示有意兩年內離港，機構指港人移民意欲有增無減，相信機場全面恢復運作，本港與海外通關，半年內為港人移民高峰潮。最有興趣移民的目的地是英國，有38%；21%受訪者有意移民加拿大；而17%受訪者則想移居澳洲。機構認為，英國成為港人首選的移居國家，主因是英國政府實施「BNO 5+1」政策。

調查也顯示，家庭月入在「15萬元以上」的有較大的移民傾向，佔36%，而月入較低的「兩萬至五萬元」和「兩萬元以下」的家庭亦分別佔23%及19%。機構表示，數字反映一般家庭亦有意向移民，移民他國不再只是富裕家庭的專利。

國際移民及置業博覽總監謝沛豪指出，去年有不少國家在移民政策上均有轉變，例如愛爾蘭及葡萄牙均取消黃金簽證、英國收緊對部分人士的簽證申請，均刺激了港人加快移民部署。他又稱，愛爾蘭在取消投資申請前，查詢以及申請率就提高了接近3倍。資產所需要求降低，加上港人平均學歷上升，減低了語言障礙，令海外就業對接更方便，也是港人考慮移民的主因之一。

稅務方面，謝沛豪表示，港人最常忽略的考慮主要為稅務問題。由於本地稅制簡單，外國有不少稅項對港人來說是非常陌生，如資產增值稅及遺產稅等。部分國家更會向移民人士收取其海外的收入稅項（環球徵稅），資產、股息以及副業收入均需要報備。

他建議港人移民前需要與有經驗的移民公司以及會計師了解清楚，處理好清稅、強積金、保險等項目，能大大減少移民後遙距處理的壓力。另外，寵物移民亦是不少計劃移民人士的憂慮，謝表示，除了指定物種不受處理，只要提前做好準備文件和防疫紀錄，一般不會阻礙移民進度。

環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，近年有其他國家推出的「救生艇」移民政策，亦希望吸引年輕人移居海外，例如剛完成學業的青少年，而在移民後會出現讓年老的父母繼續居留在本港的情況。不少移民家庭是以「核心家庭」為一組，即是一位申請人、其配偶，以及他們18歲以下的子女。他估計，絕大部分移民家庭成員都未必包括他們的父母。

張家禧認為，如果家庭上還有兄弟姊妹仍在港的話，則可以協助照顧在本港生活的長者；否則，有機會增加社會負擔。他建議政府或社工可以為有關長者提供適當協助。

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