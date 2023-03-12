科技園指本港缺乏創科人才　每年招聘活動空缺比應徵者多

香港創科發展落後。香港科技園公司行政總裁黃克強今早(12日)在電台節目表示，科技園現時有約700間初創企業、2萬名職員，當中研發人員佔一半，規模比內地仍有很大差距，期望2030年本港科研人才會有20萬人。他承認本港科研人才短缺，每年職業博覽展的招聘活動有近2,000個相關職位，但空缺比應徵者多，認為本港要增加人才，以建立國際創科中心。他又透露，科技園正籌備第2期創新斗室，料2027年完成，予創科人才作住宿之用。

科技園人才及人力資源總監王秀麗在同一節目表示，本港初創生態圈已逐漸建立，故人手需求增加，為解決目前創科人才不足的問題，要從兩方面着手，一方面要加強培訓本地人才，會從接觸中學生開始，安排他們到科學園參觀，在大學選科前認識該行業運作，另向大學生提供實習機會；另一邊廂科技園今年5月會到東南亞地區宣傳，介紹香港創科機遇，招攬海外人才。

另外，創科公司負責人陳曉玲提到，其公司主要研發人工智能應用，例如具有導航和障礙物偵測功能的智能腰帶，可供視障人士使用，但她坦言其初創公司規模較小，招聘方面遇到不少困難。創科公司負責人曾浩銘則稱，其公司研發軟硬件作航空培訓，減少航空人員培訓時間及成本。他相信全球航空業都渴求人才，惟紙本等傳統培訓方法吸引力低，也難以作模擬，他相信應用科技有助解決問題。