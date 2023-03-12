招標妥推出7年惠及22戶　8成個案兩年內完成招標落實工程

市建局在樓宇復修的工作上，提供財政資助和專業支援，協助法團和業主籌組樓宇維修工程。截至今年2月底，已有超過6,000幢樓宇完成或正在進行樓宇維修工程，受惠住宅單位數目超過66萬個；當中，於2016年推出的招標妥計劃，至今已審批超過3,100宗申請，惠及超過22萬個住戶。市建局行政總監韋志成今日(12日)發表網誌，表示最快下月起，將「招標妥」平台的帳戶名稱及密碼，郵寄登入資料給申請大廈的每一名業主。

韋志成在網誌指，約350宗在「樓宇更新大行動2.0」前已參與「招標妥」計劃的個案中，絕大部分正在施工或經已竣工，有8成個案在24個月內完成，但亦有10多宗個案，因業主尚未就聘用工程承建商達成共識，而歷時超過4年，最長一宗更超逾6年。他說拖延主要涉及業主對工程「議而不決」、對大廈公契條款有不同演繹，以及工程承建商退出競投等，韋志成說，若遲遲不展開工程令問題惡化，將危害公共安全，業主將要負上更大的責任。

目前「招標妥」服務下的電子招標平台，已設有「業主下載專區」，讓每個利用平台招標的法團獲發一個專屬的登入帳戶及密碼，方便法團和管理公司查閱和下載大廈工程報告、標書文件、回標分析以及市建局提供的意見等文件，了解維修進度。惟有業主反映部分法團獲批招標妥服務後，沒有遵守與市建局簽訂的承諾書中，有關將帳戶登入編號及密碼分派予各業主使用的條款，市建局團隊除了責成違反相關承諾的法團盡快糾正之外，最快在下月開始，會以郵寄方式，向申請個案大廈的每一名業主，提供所需帳戶名稱及密碼，確保他們能夠登入系統查閱文件。