牙科畢業生擬實習一年始獲註冊　當局稱將檢討公營牙科服務對象

政府擬修訂《牙醫註冊條例》，建議要求本地牙科畢業生須於公營醫療機構實習1年才能正式註冊，並同時考慮規定在指定機構服務一定年期，但暫未有定案。當局今日(12日)表示，相關建議是政府對市民訴求的反應，又指以3年計劃計算，佔整體牙醫工作生涯不足10%，認為影響不是很大。但對於會否因而同步增加向公眾提供的公營牙科服務，當局稱，日後會整體檢討公營牙科服務的範疇及服務對象。

當局指，現時本港有2,706名註冊牙醫，當中10%已赴海外，亦有45%接近退休年齡，每名牙醫對每千名人口比例為0.37，形容比例為非常低；而衛生署317個牙醫職位中，有50個空缺，計及每年11.1%的流失率，有近百空缺出現，佔整體約3分1。當局續指，培訓一名牙醫要300萬港元，加上牙管會曾建議可加強牙科生臨牀訓練，而一名牙醫畢業後平均提供約35年服務，若以3年計劃，佔整體工作生涯不足一成，影響不是很大。對於日後會否延長強制工作時間，則未有定案。

早前有業界議員質疑，現時政府牙科主要服務公務員，公眾只有少量名額。當局回應稱，為公務員提供服務是政府承諾，但並非最主要的缺口，政府亦有提供學童牙科保健、緊急服務等，亦已有委員會檢討如何改善服務。

對於同樣缺人手的醫生，當局指暫無類似安排，因目前醫生需在公營醫療機構進行一年實習，之後有8成醫生會選擇繼續留下，接受6年專科培訓，故醫科生畢業後已會在公營醫療服務一定時間，當局下一步會與醫專等，討論是否要求醫生完成專科培訓後，繼續服務一定年期。至於引入海外醫生補充人手，暫時只有零星申請，主要是受疫情影響，局方稱有信心會增加，亦考慮增加誘因。