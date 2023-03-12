展館體驗「侷住」環境　江玉歡：為何許多市民仍徘徊貧窮線上

香港生活環境擠逼，劏房、板間房、閣仔房及棺材房無處不在，基層市民多年以來不單止備受「住屋貧窮」的困擾，惡劣居所的住戶及無家者更容易被公眾標籤。社區組織協會在大角咀一個唐樓單位，設置名為「侷住體驗館」的展覽館，一比一還原基層住屋實境，有板間房、閣仔房幾伙人共用一個的廁所、廚房，展覽館今（12日）舉行啟動禮，議員江玉歡質疑為何政府投放資源，但現時還有很多人徘徊在貧窮線上，希望體驗館起到教育的作用。

體驗館目的是透過導賞或真人圖書館，加深公眾對基層生活及貧窮議題的認識；透過導賞員訓練，建立及提升居民的動力與能力；建立居民的正面形象，及他們與社區的連繫。館內保留著單位內部原有具時代特色的間隔及裝修，如懷舊地磚、窗花、通花屏風、簡隔等。

出席啟動禮的江玉歡兒時曾有10年居於板間房，她指體驗館的其中一個目的是希望教育公衆，尊重基層市民，不要對他們 作出不公道的標籤，亦明白基層的不易，遺憾的是50多年後的今天，仍有不少人居於不適切的住房，基層的市民生活還是搵一餐食一餐，質疑為何政府投放資源在房屋及福利，卻仍有那麼多市民徘徊在貧窮線上。

有參觀導賞的中五學生表示，參觀期間真的有「好熱、好迫」、「焗住」的感覺，認為體驗館「貼地」。社協副主任施麗珊表示，體驗館可以教導公眾尊重居住在不適切居所住戶，又指貧窮及房屋問題存在已久，希望可以從個人故事為角度出發。