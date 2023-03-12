政Whats噏 ：預算案無提拓闊稅基　陳振英話政府要定時間檢討稅制

政府喺上月公布咗新一份財政預算案，推出包括派5000港元消費券等紓困方案，但被外界批評係小恩小惠，甚至有聲音話呢份預算案唔夠宏觀，無針對香港稅基狹窄嘅問題落工夫，就連立法會財務委員會主席陳振英（Ronick）都有類近嘅睇法喎。

話說Ronick近日就出席咗議員鄧家彪嘅網台節目，期間就提及新一份預算案。Ronick認為預算案確實喺「派糖」方面有因應財政狀況「減甜」，同時開拓到一啲新嘅收入來源。之但係，無處理稅基狹窄問題，佢話其實香港太多直接稅太少間接稅。

佢話社會喺拓闊稅基上又有分歧，喺經濟好嘅時候會話點解要推間接稅，喺經濟差嘅時候亦會質疑點解要推間接稅，佢話處理稅基呢樣嘢真係好睇政府嘅智慧。雖然社會未有共識，但Ronick就認為政府有必要「定一個方向同時間」，去決定幾時檢討稅基。

儘管稅基方面無太大進展，但政府就話肯研究率先將一啲新構思嘅債券，好似基建債券咁放入去強積金市場，鄧家彪同Ronick都異口同聲話呢件係好事，因為以往香港嘅金融發展同強積金表現唔掛鈎，即使香港經濟好但強積金卻經常蝕錢。如果有基建債券就可以帶嚟穩定嘅投資。

Ronick仲認為將基建債券交畀強積金投資，可以令成個強積金回報「拉高」，但係喺操作上就要小心管理，避免有發債風險。佢仲希望債券唔好淨係得一種，可以有多一啲嘅投資工具可以比強積金投資經理簡，例如有純債券同衍生工具等，咁樣先可以惠及所有嘅打工仔。

講到香港嘅來年經濟，Ronick相信來年經濟係會有增長，整體而言經濟會比上年好好多，但就未能夠番到疫情前住，只不過隨住防疫限制撤銷會逐步好轉，多咗外來投資者同遊客湧入。