港漢遊惠州捱打掛彩　手肘縫6針留兩寸疤　嘆有命返港算大幸

隨着中港恢復通關，大批港人迫不及待北上探親或遊玩，不過卻出現血光之災！事緣一對夫婦趁2月通關，便與數名朋友結伴參加某旅行社的惠州2日1夜團，豈料本應開心的歡樂遊，最終丈夫被人打到入醫院並需縫6針。捱打丈夫今日(12日)於網上社交平台公開2寸長傷口、血衣的照片、事發時的影片，與及參團和在惠州入院等相關單據，嘆言「今次有命返到香港已經算係不幸中之大幸」，並直斥旅行社處理事件不當、罔顧團友安危，僅向兩夫婦表示「唔好意思」並承諾以價值100港元的優惠券作補償。

根據受害丈夫發出的貼文，兩夫婦及幾位友人於上月港開關後，便參加一個惠州2日1夜的旅行團打算「放鬆下」。他們一行6人於上月18日晚上順利入住惠州雙月灣一酒店，晚膳時卻因餐廳座位不足一度被導遊安排與另外2人同枱，最終在堅拒下仍獲安排6人入席。惟至次日早餐時段，該對夫婦與另一對夫妻共4人被安排先入座，隨後有3名陌生人亦入席，共7人同坐6人枱，受害丈夫稱「感覺逼夾」，當時曾有反映問題卻不被理會，4人便作罷照食早餐。

誰料其中1名陌生人突然發難，不斷以粗口辱罵在座2對夫婦「話我哋坐咗佢個位」，甚至情緒激動抄起一隻餐碟向發文者頭部打去，所幸他以手格擋未傷及腦袋，不過手肘卻掛彩爆血，外套亦染紅破裂，需立即送往當地醫院止血，並縫上6針，留下2寸長傷疤。該對夫婦因事發翌日全日留在醫院及落口供，希望免卻2人當日團費及導遊費，卻等來回覆「淨係話可以畀番$100 coupon(優惠券)我哋下次再報團用」，直斥導遊想敷衍了事，一眾網友則勸諫應求助消委會。