元朗簡約屋鄰濕地　發展今非昔比　環團憂港府用舊環評報告闖關

港府建簡約公屋帶頭走灰色地帶，恐釀生態災難！立法會財務委員會將於本周五討論首批共涉約149億元的簡約公屋撥款，有環保團體指位於元朗攸壆路的簡約公屋選址部分屬濕地緩衝區，擔心建屋影響當地生態，又質疑該地於9年前獲批的環評報告只涉建發展低密度住宅，但現時該地興建簡約公屋將提供逾兩千伙單位，建屋量前後相差20倍，憂當局「照板煮碗」用舊報告「過橋」。港府回應指，預期在該地段興建簡約公屋不會造成不良生態影響。

去年港府於《施政報告》提出建簡約公屋，8個選址共建3萬伙，惟選址和建築造價一直受多方批評。其中一個備受質疑的選址為元朗攸壆路地盤，由私人發展商借出土地，料於2025年第一季落成約2100伙，屬最快完成的簡約公屋項目。

環保團體長春社表示，該地盤北部屬濕地緩衝區，且非常貼近濕地保育區的魚塘。團體翻查資料，該地原計劃建設私人低密度住宅暨休閒康樂發展項目，並於2014年獲批出環評報告。長春社公共事務主任周藹詮擔心，當年獲批的環評報告至今相距近10年，且單位數目相差近20倍，兩個建屋方案並不一致。他憂港府為求貪快，用已獲批的環評報告結果，直接申請環境許可證。周藹詮又指，選址旁的牛潭尾排水道有不少雀鳥，包括被列為瀕危的黑臉琵鷺；雀鳥亦會在牛潭尾排水道來回飛往后海灣。他擔心該地建簡約公屋會影響雀鳥飛行路線，甚至會為區內雀鳥帶來額外光滋擾，增加鳥撞風險。港府至今未有公布如何補償或承擔環境影響，他批評，若日後私人發展商於該地建屋，變相港府為發展商掃除環境障礙，「因為起簡約公屋個時已經破壞咗（用地）。」

對於當局將就元朗攸壆路項目向城規會提交申請，周批評港府是以「臨時用途」為由「帶頭走灰色地帶」。他解釋，元朗攸壆路項目屬鄉郊地區的分區計劃大綱圖，任何土地或建築物的臨時用途通常為期不超過3年，其審批會較寬鬆，惟港府已訂明簡約公屋會經營「兩年建築期加五年營運期」，以臨時用途申請3年再延期兩年是「走灰色地帶」，形容港府「帶頭係不良形象、做壞榜樣」。港府回覆表示，根據《環評條例》，申領環境許可證可引用曾於2014年獲批的環評報告結果；而建築署已委聘顧問進行環境及其他相關技術評估，核實該地段內現時的生態狀況，以確認上述環評報告內的結論仍然有效，再向環境保護署申領環境許可證。