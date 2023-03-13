可降解雨遮袋非全環保　回收一知半解　環團促加強規管

塑膠產品難以自然分解，不過近年「可降解」即棄塑膠湧現，標榜環保，聲稱能於指定環境下完全分解。但有環保團體委託檢測公司化驗多款「可降解」雨遮袋，發現內含難以降解的塑膠原料，質疑雨遮袋最終難以自然分解，僅碎化成微塑膠，反致污染。團體又說環保署轄下的回收中心職員對可降解塑膠一知半解，憂落入回收鏈，白費市民的回收心血，促請當局盡快規管。

綠惜地球於去年10月至11月期間，在本港23間商場、商廈及銀行等，蒐集了12款向顧客派發的雨遮袋樣本，委託香港通用檢測認證(SGS)化驗，發現所有樣本均含有難以降解的塑膠原料、常見於傳統塑膠產品的「聚乙烯（PE）」，但該12款遮袋有各式聲稱，包括「光降解」、「自然分解」、「可生物降解」，甚至「可完全分解」。而可降解塑膠一般會添加另類化學物，或混合異於普通塑膠的材質，使塑膠產品能較易分解，因此被環保署認定為不可回收，但該會發現有6款此類遮袋印有三角循環標誌，聲稱可以回收。

綠惜地球向全港的43間綠在區區回收點查詢時，當中51%表示「不可以回收」可降解塑膠；30%表示「可以」，其他答覆中，最多表示「先拍照/帶給員工了解」，還有「不予回收，但有三角形標誌就可以」、「只可回收氧化式可分解塑膠」等。及後，團體亦發現當中有6間綠在區區曾在社交專頁表明可降解塑膠「不可以回收」。

環團提到近年由植物澱粉發酵製成的可降解材料「聚乳酸 (PLA)」廣泛使用，但材質須在約攝氏60度高溫和濕度60%等特定條件下才能降解，難於自然環境或堆填區處理，台灣、美國的洛杉磯市等地均逐步禁用，惟本港暫未納入規管。環團促請政府於欠缺妥善降解設施下，禁止入口、製造、銷售可降解塑膠。

環保署回應指，目前仍欠缺證據顯示，各種聲稱「可降解」的塑膠產品能在堆填區中完全降解，亦不能與傳統塑膠一起回收。管制即棄塑膠產品條例草案將於本月中提交立法會審議，最快於今底或明年首季起禁止銷售和免費分發含膠質的棉花棒、雨傘袋等，包括「可降解」即棄塑膠，而氧化式可分解塑膠產品則不論是否屬即棄性質亦禁制。該署亦會加強與「綠在區區」營辦團體及前線員工溝通及宣傳，令市民了解可降解塑膠產品的問題。