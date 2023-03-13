16％公院出事　天花石屎冧不停

涉及公立醫院建築物及設備上的事故連日來不絕於耳，駭人聽聞。醫管局轄下7大醫院聯網的43間公立醫院及醫療機構，期內有7間醫院接連發生事故，意外率高達16%。自上月18日，基督教聯合醫院手術室率先被爆出一盞手術燈突然墮下，壓傷麻醉助理肩膊，其後於屯門醫院亦爆出內科及老人科康復病房，再出現一段病人扶抱吊機路軌有部件外殼掉落，事件中亦無人受傷，隨即引起大眾關心公院的設備安全問題。

兩宗設備問題發生後，網民陸續「翻舊帳」，匿名踢爆多宗事故，包括屯門醫院放射治療大樓地下低層男洗手間，於去年5月30日中午，有部分假天花掉落。青山醫院去年11月有病房天花石屎剝落，跌於病床枕頭旁邊。兩宗事件醫管局均指已完成維修，沒令人受傷，但已反映樓宇殘舊，維修不足。

本月葵涌醫院亦發生同類事故，兒童及青少年精神科病房內的診症室有假天花連石屎塌下，最大一塊石屎碎片面積達30厘米乘30厘米，壓毀部分傢俬及電腦器材，事件中幸無人傷。醫管局就事故向公眾致歉，並要求各聯網檢視所有設施及樓宇建築，惟該局坦言，檢查期間或會陸續遇見類似事件再出現。

該局預言不幸言中，伊利沙伯醫院職員向本報報料，指職員更衣室有天花石屎裂開，範圍約20吋乘8吋，露出了生銹鋼筋，且牆身亦已爆裂，天花裂開位置為職員儲物櫃及主要通道，而院方已用膠帶圍封現場。