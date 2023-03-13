東方日報A1：驚揭血污被單　明愛拒換留難

公立醫院近期爆出多宗冧天花、手術燈塌下等事故，醫院管理局管治劣迹斑斑，令病人人心惶惶。本報昨日再收到讀者報料，指於明愛醫院住院期間驚揭血污被單，感到不衞生及礙眼，即時向醫護人員投訴卻遭留難，有醫護拒絕更換被單，更稱「你寫信畀院長投訴啦！」令事主大感不滿。學者認為事件反映人才流失下，公院工作文化出現漏洞，職員有恃無恐，未正面回應病人合理要求，憂事件僅冰山一角。但有醫療委員會成員相信被單已經清潔消毒，衞生風險不大，指被單帶血漬並不罕見，促醫護病人互諒互讓。

病人黃先生因為中風而於深水埗明愛醫院留醫，入住懷明樓的復康病房。他中風後雙手變得不靈敏，於手提電話打字亦見困難，只能以電話或語音訊息溝通。黃先生昨日發現蓋上身的被單帶有血漬，約半個手掌大小，已經乾透，似是舊迹。他說被單已經使用了達3天才發現，內心感到不安，雖然已使用數天，但仍擔心會對他虛弱的身軀引來衞生風險，因此向病房職員要求更換被單。

可是，職員先未有理會，僅回應指「你可以寫信畀院長投訴」，令黃先生大感不快。黃先生其後再向另一職員尋求協助，才得職員較正面回應「我換個（被單）畀你啦，好唔好？」令事主大感疑惑，亦遲遲未換到被單，遂向本報投訴。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，事件雖然看似「小事」，但反映出公立醫院正面對的問題。陳指出，醫院面對嚴重人才流失下，不論前線醫護或中層醫護均疲於奔命，疏於管理，院內的工作文化出現偏差。他稱，醫護未必重視病人權益，甚至有員工恃寵生驕，缺人的情況下並不擔心被裁，才會於病人面前吐出晦氣說話，擔心事件只是冰山一角。

陳又指，血被單一事解決方法只需即時換被，簡單易辦，不明白為何拖拖拉拉，「又唔係使好多錢」，期望醫管局加緊培訓及監管員工。

醫務委員會業外委員、香港病人政策連線主席林志釉則指，公院被單染血漬衞生問題不大。他指，公立醫院已有一套被鋪處理機制，被單重用前均經過清洗、消毒，但血漬較難完全除掉，清洗後仍存舊迹屬於常見。他認為，既然病人見到血漬感到不安，病房助理或護士理應協助更換被單，而非推卻。

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