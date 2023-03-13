竹篙灣檢疫中心完成歷史任務　抗疫醫護分享工作點滴

本港新冠疫情肆虐期間，社區隔離設施竹篙灣檢疫中心2020年7月投入服務，隨着疫情緩和及取消所有防疫措施，該中心至上月底亦完成抗疫歷史任務，正式關閉，期間合共逾27萬人次使用。在該處服務有着抗疫任務的醫生近日分享工作點滴，由最初面對陌生環境感不適應及有所猶豫，至後來見證設施運作愈來愈暢順，面對隔離設施「關閉」更有不捨之情。

醫院管理局社區隔離設施主管醫生黎靖匡在公立醫院服務多年，他分享指，曾猶豫是否跳出現時的「舒適圈」到竹篙灣工作，加上與醫院環境完全不同，最初曾感不適應，當時亦對新冠疫情一知半解，感到很大心理壓力，他更透露，早期曾有部分同事因壓力過大等問題而退出。

提到該處曾被人叫「糟糕灣」，黎靖匡笑言，第5波疫情高峰期時，面對大量確診者確實有很大挑戰，無法即時接收他們，流程上有不足，「病人遲了入隔離營，引起他們不安」，其後質素才逐步改善，市民批評聲音漸減，對該處印象亦有所改觀。他又稱，即使港府在今年一月底撤銷確診者隔離令後，仍然有確診市民因擔心傳染家人及希望有新冠藥物治療而「自願入隔離營」。

黎靖匡指中心關閉意味着本港疫情「告一段落」，但在該處服務近3年亦有感觸。他認為，是次經驗有助社會更懂得應對傳染病，尤其體會到遙距醫療的好處，他指，竹篙灣有約9.4萬人次使用遙距診症服務，他們會安排輕症患者接受該服務，即使有限人手亦可支援大量病人，減輕入院壓力，形容「好幫到手」。他亦有信心指，若日後再遇傳染病，竹篙灣中心在48小時內便可重新啟用。於竹篙灣高峰時，有20名醫生、80名護士及40名文職人員在該處服務，「有醫護名單，有事都可以再找他們回來」。

竹篙灣社區隔離設施醫療站負責醫生梁燕儀本身是急症科醫生，她同樣由設施剛啟用時已在該處服務。她分享，當初決定加入竹篙灣時，其9歲兒子亦有擔心，而每當她回家，便會立即洗澡及用漂白水拖地，當時她亦盡量與家人少接觸，避免與他們共同用膳，「當時一心只是想要捱落去」，慶幸最終可完成使命。

竹篙灣社區隔離設施醫療站護士郭超能亦分享，曾遇一名約50歲女士，入住設施後情緒不穩，時常在哭或愁眉不展，在精神科護士關心下，發現她因感到失去人生自由，及無帶手機而與家人失聯感憂心。他們其後協助患者與家人聯絡，其情緒才得以好轉。