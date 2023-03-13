政府擬引入非本地培訓護士　馮玉娟倡由護士管理局把關評估

公立醫院醫護人手嚴重不足，港府提議修訂《護士註冊條例》，容許非本地培訓護士免試有限度執業，在獲管理局認可的護士學校持牌院舍及護養院等機構工作；又或在衞生署、醫管局等地方全職執業滿一定年期，並獲僱用機構確認表現，便可免試正式註冊。香港護理專科學院內務副院長馮玉娟今日(13日)在電台節目表示，不同工作單位的評估標準或有差異，故不應由僱主評估。

她認為，引入外地護士對紓緩人手短缺有一定幫助，為確保專業質素，應該由護士管理局把關，按情況定立筆試或實習試等要求。當局應設立認可院校名單，申請人要附上當地僱主的推薦信，以及申報在當地執業時有否護理違規紀錄等，以確保專業質素。她指出，非本地培訓護士的執業試合格率持續偏低，原因是考生未能掌握本地社會文化、醫療運作等，護士管理局可參考各地院校的課程檢討有否需要筆試。至於院舍護士，是以社區護理為主，要了解本地病人、長者等文化和需要，需培訓一段時間，才能正式執業。

另外，立法會議員周小松建議當局參考過往修訂醫生註冊條例經驗，承諾醫管局全數聘請本地培訓護士，以確保他們的就業機會不受衝擊。而引入外地護士只屬短期措施，長遠應加強本地培訓，改善護士的工作環境及減低工作量。