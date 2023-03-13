16區關愛隊今日接受申請　遴選工作分兩階段

為支援地區工作，加強地區網絡，港府提出在18區設立「地區服務及關愛隊伍」，推展關愛活動，例如探訪有需要人士，並以荃灣與南區作為關愛隊試點。民政及青年局局長麥美娟今日(13日)表示，今日公布有關餘下16區關愛隊申請詳情及接受申請，麥表示關愛隊目的為加強地區服務團隊，並由每個區專員指揮以凝聚社區力量。而地區行政檢討方面，麥表示仍然進行中。

政府會把每區劃分成不同小區，於每小區設立一隊「關愛隊」，小隊以團體為單位組成。團體須通過遴選成為「關愛隊」小隊。遴選工作分為兩個階段，包括團體甄選和服務建議書評審。第一階段會評審申請團體的服務/舉辦活動的經驗、地區網絡和動員能力等；第二階段會由通過第一階段評審的團體，因應地區民政事務處為各小區訂定的關鍵績效指標提交服務建議書。通過兩個階段遴選的團體會成為小區的「關愛隊」小隊。

兩個階段的遴選工作將皆由民政及青年事務局局長領導的「全港關愛隊評審及督導小組」和民政事務專員領導的「地區關愛隊評審及統籌小組」負責，以確保遴選程序透明公正。