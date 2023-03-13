調查指近8成港人無意生育　經濟壓力住屋問題成主因

港人生育意願再創新低！有調查今（13日）公布，近8成港人無意生育，其主因是缺錢、「無殼」、工時長。調查機構指，過去兩年港人生育意願明顯急挫，與疫情影響經濟轉差，樓價維持高企，港人負擔百上加斤有關，盼當局正視「少子化」問題，盡早提供有利的生育措施。

香港婦聯今年2月2至15日期間訪問1,176名成人，當中76%被訪者表示不願意生育小朋友，僅24%人表示願意生兒育女，按年跌7個百分點兼創同調查9年來新低。就政府早前公布去年本港僅得3.25萬人出生，是過去30年有紀錄以來新低，婦聯預測今年出生人口有很大機會再破低位。

香港婦聯執委賴嘉汶分析指，90.5%受訪者認為影響生育的最大原因是「育兒經濟壓力大」，其次分別是「工作繁忙而沒有時間和精力照顧小朋友」、「房屋問題嚴重，屋企空間不足」，各佔87%及86.4%。婦聯向政府提出多項建議，冀提高港人生育意願，包括建議推出新生子女津貼，每名2萬港元，減輕年輕夫婦經濟壓力；帶頭全面落實家庭友善政策，以及完善幼兒照顧服務，如優化「鄰里支援幼兒照顧計劃」，包括加強社區保母訓練、上調服務獎勵金、及支持地區婦女團體在全港各區鐵路站附近開設託兒中心等。