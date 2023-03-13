交通燈號調節系統完成私隱評估　運輸署擬2028年起廣泛應用

為改善交通擠塞，運輸署去年起於東涌試行「交通燈號調節系統」，根據實際人流及車流而調節綠燈時間長短。署方指，系統不涉及人面識別或車牌識別功能，已完成私隱影響評估，計劃2028年底前在全港合適的路口安裝。

政府資訊科技總監辦公室今月起，舉辦以「智慧出行」為題的「智慧城市」巡迴展覽展覽，展出多樣新設施，如「三維數碼地圖」、「交通燈號調節系統」及「虛擬海關大使」等。運輸署交通控制部高級工程師馮建業介紹，「交通燈號調節系統」原理是透過路口安裝感應器，實時收集交通流量數據，從而調節綠燈時間給不同方向的車輛及行人。署方計劃在全港合適的獨立路口安裝系統，準備在今年向立法會申請撥款，工程預計分階段在2028年底前完成。

另外，預計今年底推出的「虛擬海關大使」能記錄出入口管制、清關資訊及海關執法等知識，透過人工智能學習對話內容，在各大出入境的口岸包括機場即時解答查旅客詢；地政總署的「三維數碼地圖」，可提供架空、地面及地底的設施位置資訊，現時數據涵蓋九龍東約6500座建築物、約420座包括天橋和隧道等設施的單體化模型，預料年底逐步覆蓋全港範圍。